Bollettino Coronavirus del 20 Novembre 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) In data 20 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +2,84% (ieri +2,84%) con 1.345.767 contagiati totali, 520.022 dimissioni/guarigioni (+21.035) e 48.569 deceduti (+699); 777.176 infezioni in corso (+15.505). Elaborati 238.077 tamponi (ieri 250.186); 37.242 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,64% (ieri 14,45% ). Ricoverati con sintomi +347 (33.957); terapie intensive +36 (3.748). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 9.221; Campania 4.226; Piemonte 3.861; Veneto 3.468; Lazio 2.667; Emilia Romagna 2.533; Toscana 2.207; Sicilia 1.634. In Lombardia curva +2,64% (ieri +2,18%) con 42.248 tamponi (ieri 37.595) e 9.221 positivi; rapporto positivi/tamponi 21,82%% (ieri 19,82%); 357.663 contagiati totali; ricoverati +13 (8.304); terapie intensive +15 (930); 175 decessi (20.190). Si registrano i primi segnali confortanti sull’andamento dell’epidemia, ma per ora siamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 novembre 2020) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +2,84% (ieri +2,84%) con 1.345.767 contagiati totali, 520.022 dimissioni/guarigioni (+21.035) e 48.569 deceduti (+699); 777.176 infezioni in corso (+15.505). Elaborati 238.077 tamponi (ieri 250.186); 37.242 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,64% (ieri 14,45% ). Ricoverati con sintomi +347 (33.957); terapie intensive +36 (3.748). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 9.221; Campania 4.226; Piemonte 3.861; Veneto 3.468; Lazio 2.667; Emilia Romagna 2.533; Toscana 2.207; Sicilia 1.634. In Lombardia curva +2,64% (ieri +2,18%) con 42.248 tamponi (ieri 37.595) e 9.221 positivi; rapporto positivi/tamponi 21,82%% (ieri 19,82%); 357.663 contagiati totali; ricoverati +13 (8.304); terapie intensive +15 (930); 175 decessi (20.190). Si registrano i primi segnali confortanti sull’andamento dell’epidemia, ma per ora siamo ...

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #20novembre: 37.242 nuovi casi su 238.077 tamponi e 699 decessi… - Adnkronos : #Coronavirus #FriuliVeneziaGiulia, 1.018 nuovi casi e 28 decessi: il bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 novembre: 37.242 nuovi casi e 699 morti - infoitinterno : Bollettino Milano e Lombardia coronavirus: i ricoveri tornano a salire, +175 morti - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 20 novembre: 175 morti e 9.221 nuovi positivi -