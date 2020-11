Boccia sospende Tallini dal Consiglio Regionale della Calabria

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco, ha firmato la proposta di schema di decreto per il Presidente deldei Ministri per la sospensione dalla carica di Consiglieree di Presidente delRegione, di Domenico. La sospensione dalla carica di consigliereè prevista ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 quando è disposta l`applicazionemisura cautelare degli arresti domiciliari. Lo ha comunicato il ministero per gli Affari regionali e le Autonomie.