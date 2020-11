Black Friday 2020, le 10 migliori offerte disponibili da subito (Di venerdì 20 novembre 2020) La settimana di offerte e sconti pazzi che ci porterà al Black Friday 2020 è oramai alle porte. Da lunedì 23 novembre si intensificheranno le promozioni sui principali store di moda, tecnologia, prodotti per la casa e tantissimo altro ancora. Un toccasana per i commercianti che stanno cercando di sopravvivere alle chiusure dovute alla pandemia – e alla conseguente contrazione dei consumi – e che sperano nell’ultima settimana di novembre per provare a rilanciare un 2020 catastrofico. L’obiettivo è concentrare le vendite fino al 30 novembre, giorno che coincide con il Cyber Monday e dove troveremo le migliori occasioni del mondo dell’elettronica e dell’informatica. Per fortuna, stando ad uno studio condotto da Simon-Kucher & Partners, società di consulenza globale specializzata in ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 novembre 2020) La settimana die sconti pazzi che ci porterà alè oramai alle porte. Da lunedì 23 novembre si intensificheranno le promozioni sui principali store di moda, tecnologia, prodotti per la casa e tantissimo altro ancora. Un toccasana per i commercianti che stanno cercando di sopravvivere alle chiusure dovute alla pandemia – e alla conseguente contrazione dei consumi – e che sperano nell’ultima settimana di novembre per provare a rilanciare uncatastrofico. L’obiettivo è concentrare le vendite fino al 30 novembre, giorno che coincide con il Cyber Monday e dove troveremo leoccasioni del mondo dell’elettronica e dell’informatica. Per fortuna, stando ad uno studio condotto da Simon-Kucher & Partners, società di consulenza globale specializzata in ...

HuffPostItalia : Il vero Black Friday non ha niente a che vedere con lo shopping - DarioConti1984 : Black Friday 2020: sorpresa Amazon -30% su Warehouse, prodotti usati e ricondizionati - giuliog : RT @AgostinelliAldo: Attenzione al #phishing durante il #BlackFriday. Adesca con termini quali 'speciale’, ‘offerta’, ‘a buon mercato’ e ‘… - micheelele_ : Ci avete rotto le palle con questi messaggi e mail e post continui di Black Friday. - pablo__liberal : In Francia, per difendere il commercio, il tanto bistrattato Macron ha stoppato Amazon ed il suo Black Friday estes… -