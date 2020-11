Binotto | ” Il nuovo motore non colmerà il gap con Mercedes”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 novembre 2020) Mattia, team principal della Ferrari, è tornato a parlare delin elaborazione da parte della scuderia.che dovrebbe rivelarsi molto più potente di quello messo a disposizione per la stagione in corso. La Ferrari, ha sofferto terribilmente la scarsa potenza del2020, cedendo il passo non solo a Mercedes ma anche a Honda e Renault.: come colmare il gap con Mercedes? La prossima stagione, non rappresenterà l’anno della svolta per la Ferrari. La Mercedes parte come favorita e il cavallino rampante dovrebbe essere sì più competitivo, ma non per la vittoria finale. Un concetto che Mattiaha espresso più volte e che i tifosi dovranno accettare. Il 2022 dovrebbe essere l’anno giusto per la rinascita della rossa ...