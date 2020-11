Bimbo dimenticato sullo scuolabus | dopo ore lo ritrovano così

(Di venerdì 20 novembre 2020) Un bambino non scende dall’, vienee losoltantoore terrorizzato e con i pantaloni bagnati. I genitori hanno sporto denuncia. E’ successo nel comune di Tivoli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Un bimbo di 3 anni è stato dimenticato in una scuolabus in un comune in provincia di Roma: il piccolo è stato trovato sotto choc ...