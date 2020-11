Biden ha vinto in Georgia anche dopo il riconteggio dei voti (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente eletto Joe , fortemente voluto da Donald Trump, che da giorni accusa i democratici di presunte “frodi elettorali”. dopo il secondo spoglio, Biden ha vinto di 12.284 voti (in precedenza circa 14mila). La sconfitta in Georgia di Trump, passata ai dem per la seconda volta dal 1992, rappresenta un duro colpo per le battaglie legali sui brogli elettorali da lui invocati senza alcuna prova. Tuttavia, dato che lo scarto tra i due è inferiore allo 0.5%, la campagna di Trump potrà richiedere un secondo conteggio. Dal fronte dei tribunali arrivano però altre sconfitte per il tycoon: i giudici di Arizona e Pennsylvania (entrambe vinte da Biden) hanno rigettato tutte le mozioni per bloccare la certificazione del risultato perché infondate. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente eletto Joe , fortemente voluto da Donald Trump, che da giorni accusa i democratici di presunte “frodi elettorali”.il secondo spoglio,hadi 12.284(in precedenza circa 14mila). La sconfitta indi Trump, passata ai dem per la seconda volta dal 1992, rappresenta un duro colpo per le battaglie legali sui brogli elettorali da lui invocati senza alcuna prova. Tuttavia, dato che lo scarto tra i due è inferiore allo 0.5%, la campagna di Trump potrà richiedere un secondo conteggio. Dal fronte dei tribunali arrivano però altre sconfitte per il tycoon: i giudici di Arizona e Pennsylvania (entrambe vinte da) hanno rigettato tutte le mozioni per bloccare la certificazione del risultato perché infondate. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia ...

Agenzia_Ansa : #Trump: 'Non concedo la vittoria, sono state elezioni truccate'. E ancora: '#Biden ha vinto solo agli occhi dei med… - ilpost : Joe Biden ha vinto anche in Arizona, e ha aumentato il suo vantaggio su Trump - lorepregliasco : Persino Trump sa che è finita e che ha vinto Biden. Ora bisogna solo farlo capire a certi esagitati qui sopra e ag… - EdoardoDiMartin : RT @AtlanteUsa2020: Il riconteggio in Georgia è terminato e come prevedibile il risultato viene confermato, ha vinto Biden con circa 1200 v… - you_trend : RT @you_trend: ???? #USA2020: la vittoria di #Biden è strettamente legata al recupero Dem nei #suburbs rispetto al 2016 ?? Il candidato democ… -