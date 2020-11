Bici contro furgone: 55enne sannita perde la vita in Toscana (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 55enne di origini sannite ha perso la vita in una frazione di Cerreto Guidi, comune della provincia di Firenze. L’uomo nel pomeriggio di ieri è stato vittima di un incidente mentre di trovava in sella alla sua Bicicletta. Fatale l’impatto con un furgone avvenuto in località Stabbia. Illeso il conducente del mezzo, che al momento dell’intervento dell’ambulanza era in evidente stato di shock. Secondo quanto si apprende da “Il Tirreno”, Pietro Bagnoli – questo il nome della vittima – lavorava come autista di autobus. Lascia la moglie e due figlie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi origini sannite ha perso lain una frazione di Cerreto Guidi, comune della provincia di Firenze. L’uomo nel pomeriggio di ieri è stato vittima di un incidente mentre di trovava in sella alla suacletta. Fatale l’impatto con unavvenuto in località Stabbia. Illeso il conducente del mezzo, che al momento dell’intervento dell’ambulanza era in evidente stato di shock. Secondo quanto si apprende da “Il Tirreno”, Pietro Bagnoli – questo il nome della vittima – lavorava come autista di autobus. Lascia la moglie e due figlie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

