Berlusconi: 'Riportare Forza Italia ad essere il primo partito italiano nel Centrodestra'

Forza Italia torni ad essere il 'primo partito del Centrodestra e del Paese tra due anni'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, parlando via Zoom ai dirigenti di FI e ai coordinatori del partito delle ...

“Il mio obiettivo è riportare tra due anni Forza Italia al suo ruolo naturale di primo partito del centrodestra e del Paese”. Così Silvio Berlusconi ha parlato durante una videochiamata con i ...

