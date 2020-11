Berlusconi è il passato. Adesso è il momento di guardare avanti. (Di venerdì 20 novembre 2020) di Redazione. Se un paese, martoriato da una crisi economica senza fine, con un debito pubblico pro-capite di ben oltre 40mila euro, con una classe dirigente che non sa guidare neppure un triciclo e con questo stramaledetto Coronavirus che gli ha dato il colpo di grazia, sta ancora lì a parlare di Silvio Berlusconi, uno Leggi su freeskipper (Di venerdì 20 novembre 2020) di Redazione. Se un paese, martoriato da una crisi economica senza fine, con un debito pubblico pro-capite di ben oltre 40mila euro, con una classe dirigente che non sa guidare neppure un triciclo e con questo stramaledetto Coronavirus che gli ha dato il colpo di grazia, sta ancora lì a parlare di Silvio, uno

freeskipperIT : Berlusconi è il passato. Adesso è il momento di guardare avanti. - FioreGallo1 : #DiMaio in passato eri un punto di riferimento, adesso sei un vergogna, in futuro sarai una fogna. #conte.Tieni str… - giamet1 : @matteosalvinimi Su Libero di oggi nel suo fondo Feltri paragona i tre deputati FI passato alla Lega ai topi che ab… - Sage79924769 : A non credere più al Presidente Berlusconi, da anni ormai, sono i suoi ex Elettori. Un Partito passato in pochi an… -