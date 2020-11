Berlusconi addio ai populisti Salvini e Meloni? Lettera all’ex presidente del Consiglio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) di Biagio Maimone CaroSilvio, attraverso i miei articoli, ti ho suggerito, più volte, di allontanarti dal duo sovranista e populista, con il quale non si è mai capito quali fossero gli ideali che condividessi. Ti ho scritto che dal duo di estrema destra non eri realmente stimato, anzi, esso utilizzava la tua alleanza per il proprio tornaconto e, grazie a te e agli spazi che gli hai concesso nelle tue televisioni, è cresciuto nei consensi, tanto da sorpassarti. Esso ha, altresì, attinto politici dal tuo partito, i quali, da codardi e superficiali, hanno abbandonato Forza Italia. Pereri finito, non esistevi più. Non hanno capito che, invece, eri sempre tu a reggere le sorti del centrodestra e del destino della Lega e di Fratelli ...