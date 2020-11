Bergomi: “Scudetto? Punto sull’Inter, ma il Milan ha Ibrahimovic e lotterà” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Oggi è difficilissimo fare un pronostico. Rispetto agli ultimi anni il gap tra la Juve e le altre si è ridotto e la corsa allo scudetto vedrà coinvolte più squadre. La Juve è abituata a vincere, ma l’Inter deve crederci: dico Inter. Il Milan terrà fino alla fine, e lo dico da tempi non sospetti. Pioli ha fatto un grande lavoro, l’ambiente è carico e convinto. Ibrahimovic può davvero far la differenza“. Giuseppe Bergomi si è così pronunciato per le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, per quanto concerne la sfida scudetto tra le grandi del calcio italiano. L’icona nerazzurra ha previsto una corsa al titolo di fuoco, ipotizzando un testa a testa tra Juventus, Inter e Milan sino al termine del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Oggi è difficilissimo fare un pronostico. Rispetto agli ultimi anni il gap tra la Juve e le altre si è ridotto e la corsa allo scudetto vedrà coinvolte più squadre. La Juve è abituata a vincere, ma l’Inter deve crederci: dico Inter. Ilterrà fino alla fine, e lo dico da tempi non sospetti. Pioli ha fatto un grande lavoro, l’ambiente è carico e convinto.può davvero far la differenza“. Giuseppesi è così pronunciato per le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, per quanto concerne la sfida scudetto tra le grandi del calcio italiano. L’icona nerazzurra ha previsto una corsa al titolo di fuoco, ipotizzando un testa a testa tra Juventus, Inter esino al termine del campionato. SportFace.

alessandrapet4 : Apro a pagina 2 e alla domanda 'chi vincerà lo scudetto?' leggo: -Lippi: Juve -Capello: Inter, Milan, Juve -Tardell… - junews24com : Bergomi: «L'Inter vince lo Scudetto, il gap con la Juve si è ridotto» - - fcin1908it : Bergomi: 'Scudetto? Più squadre coinvolte, ma dico Inter. Lukaku il più determinante' - - FcInterNewsit : Bergomi: 'Inter favorita per lo scudetto. Conte è un leader e Lukaku il giocatore più determinante in Serie A' - VoceGiallorossa : ???Bergomi: 'Per lo scudetto dico @Inter, @OfficialASRoma vera outsider' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA -