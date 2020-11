Beky Bay | un bando per gestire la struttura fino al 2027

(Di venerdì 20 novembre 2020) E' stato pubblicato, con scadenza fissata a lunedì 21 dicembre, l'avviso pubblico per l'affidamento dellaBay di Bellaria Igea Marina per le prossime sette stagioni, dal 2021 al; ...

Ultime Notizie dalla rete : Beky Bay

RiminiToday

E’ stato pubblicato, con scadenza fissata a lunedì 21 dicembre, l’avviso pubblico per l’affidamento della struttura Beky Bay di Bellaria Igea Marina per le prossime sette stagioni, dal 2021 al 2027; u ...E’ stato pubblicato, con scadenza per lunedì 21 dicembre, l’avviso pubblico per l’affidamento della struttura Beky Bay di Bellaria Igea Marina per le prossime sette stagioni, dal 2021 al 2027; un atto ...