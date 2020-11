Beautiful: trama e anticipazioni della puntata di oggi, 20 Novembre 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) È in arrivo un nuovo episodio di Beautiful. Che cosa avrà in serbo per noi oggi la soap opera più seguita di sempre? Scopriamolo insieme. Una delle soap opera più famose di sempre è pronta a sorprenderci con un nuovo emozionante episodio. Protagonista indiscusso dei colpi di scena sarà senza dubbio Ridge. Che cosa accadrà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) È in arrivo un nuovo episodio di. Che cosa avrà in serbo per noila soap opera più seguita di sempre? Scopriamolo insieme. Una delle soap opera più famose di sempre è pronta a sorprenderci con un nuovo emozionante episodio. Protagonista indiscusso dei colpi di scena sarà senza dubbio Ridge. Che cosa accadrà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

QuiMediaset_it : Cosa succede oggi a #Beautiful? Ce lo anticipa #LucyBall nel #Teleconsiglio del #20novembre, che ci segnala una tra… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #20novembre - ebutmaybeweare : RT @zingarella_a: Comunque ho scoperto come vivere meglio la messa in onda del daily: salto dieci puntate alla volta, leggo i commenti e mi… - zingarella_a : Comunque ho scoperto come vivere meglio la messa in onda del daily: salto dieci puntate alla volta, leggo i comment… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #19novembre -