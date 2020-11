Beach volley: Campionato Italiano per società 2021 (Di venerdì 20 novembre 2020) La FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo– ha indetto per Gennaio 2021 il Campionato Italiano per società. Le fasi della competizione La competizione sarà suddivisa in due fasi principali:La prima fase inizierà a Gennaio 2021, sarà la fase in cui disputeranno i “Tornei serie Beach per società” che potranno essere organizzati da tutte le società iscritte per ciascuna categoria prevista. Le formule del gioco saranno quelle dei tornei serie Beach 1-2-3.L’altra fase, quella della Finali Nazionali, è ancora in fase di definizione infatti verranno emesse più avanti le apposite indizioni. Sappiamo però che potranno accedere alle Finali solo le squadre che avranno partecipato ad almeno 3 “Tornei serie Beach per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) La FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo– ha indetto per Gennaioilper. Le fasi della competizione La competizione sarà suddivisa in due fasi principali:La prima fase inizierà a Gennaio, sarà la fase in cui disputeranno i “Tornei serieper” che potranno essere organizzati da tutte leiscritte per ciascuna categoria prevista. Le formule del gioco saranno quelle dei tornei serie1-2-3.L’altra fase, quella della Finali Nazionali, è ancora in fase di definizione infatti verranno emesse più avanti le apposite indizioni. Sappiamo però che potranno accedere alle Finali solo le squadre che avranno partecipato ad almeno 3 “Tornei serieper ...

La Beach Volley Maremma ha deciso di sospendere la propria attività."Abbiamo deciso di sospendere le attività inerenti la nostra scuola fino al 3 dicembre – spiegano i vertici della Bvm –. Nonostante ...

Alba: la cittadella dello sport in Zona H è quasi pronta

Aggiungiamo alla dotazione esistente un campo da basket e uno da beach volley, impianti di cui Alba, e soprattutto i suoi giovani, sentivano un gran bisogno. Il migliore augurio è che gli albesi ...

