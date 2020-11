Bce, spread e austerità: così la Ue per anni ci ha raccontato solo bugie (che ora vengono a galla) (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Ve la ricordate quella torrida estate del 2011, quando infuriava la «crisi dello spread»? Ve li ricordate i media che dicevano «i soldi sono finiti» e «ce lo chiede l’Europa»? Questo passaggio è importante, perché il «golpe bianco» che si consumò in quei mesi portò alla caduta del governo Berlusconi IV (democraticamente eletto) e al commissariamento dell’Italia da parte di Bruxelles tramite Mario Monti. E la motivazione di tutto fu, appunto, che «non ci sono i soldi». Questa narrazione fraudolenta, denunciata da tempo immemore dai sovranisti, è stata completamente demolita ieri da Christine Lagarde in persona. Rispondendo a un’interrogazione dell’europarlamentare Marco Zanni (Lega), la presidente dell’Eurotower ha detto chiaro e tondo: «La Bce, emettendo moneta, non può finire in bancarotta». Ergo: non è vero che «non ci sono i soldi». ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Ve la ricordate quella torrida estate del 2011, quando infuriava la «crisi dello»? Ve li ricordate i media che dicevano «i soldi sono finiti» e «ce lo chiede l’Europa»? Questo passaggio è importante, perché il «golpe bianco» che si consumò in quei mesi portò alla caduta del governo Berlusconi IV (democraticamente eletto) e al commissariamento dell’Italia da parte di Bruxelles tramite Mario Monti. E la motivazione di tutto fu, appunto, che «non ci sono i soldi». Questa narrazione fraudolenta, denunciata da tempo immemore dai sovranisti, è stata completamente demolita ieri da Christine Lagarde in persona. Rispondendo a un’interrogazione dell’europarlamentare Marco Z(Lega), la presidente dell’Eurotower ha detto chiaro e tondo: «La Bce, emettendo moneta, non può finire in bancarotta». Ergo: non è vero che «non ci sono i soldi». ...

borghi_claudio : I veri terrapiattisti sono quelli che per anni ci hanno detto che non si poteva fare deficit, che lo spread dipende… - borghi_claudio : CHI E' QUESTO PAZZO??? E' sicuramente quel sovranista di Borghi che voleva inserire nel contratto di governo quella… - borghi_claudio : @FabioSavelli @FerdiGiugliano La risposta è che prima di oggi vi piaceva pascervi in cretinate assolute, tipo che l… - Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Non vi sentite presi per i fondelli? - Soffotcka : RT @claudio_2022: Bce, spread e austerità: così la Ue per anni ci ha raccontato solo bugie (che ora vengono a galla) -

Ultime Notizie dalla rete : Bce spread Bce, spread e austerità: così la Ue per anni ci ha raccontato solo bugie (che ora vengono a galla) Il Primato Nazionale Borse Ue poco mosse con scontro Fed-Tesoro Usa, Ing vede lo spread a 90 punti

Il Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di non prorogare i programmi di assistenza finanziaria varati insieme alla Fed al momento dello scoppio della pandemia. In Europa, invece, i colloqui sul Recovery ...

Contagi e lavoro Usa frenano le Borse, Milano limita i danni con le utility

Smaltita l'euforia da vaccini i listini frenano sulle preoccupazioni per la pandemia. Piazza Affari (-0,4%) argina il calo grazie a Snam, che trascina al rialzo tutto il settore ...

Il Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di non prorogare i programmi di assistenza finanziaria varati insieme alla Fed al momento dello scoppio della pandemia. In Europa, invece, i colloqui sul Recovery ...Smaltita l'euforia da vaccini i listini frenano sulle preoccupazioni per la pandemia. Piazza Affari (-0,4%) argina il calo grazie a Snam, che trascina al rialzo tutto il settore ...