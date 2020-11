Bayern Monaco | Boateng apre all’addio | «Voglio provare qualcosa di nuovo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Jeromeha parlato del suo futuro,ndo ad un possibile addio a fine stagione al club campione d’Europa Jeromeala fine stagione. Il difensore tedesco, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato del suo futuro in un’intervista a Goal. «Personalmente mi piace molto scoprire nuove città, culture e persone. Non mi piace stare a lungo nello stesso posto. Quindi Parigi, Londra e non solo. In generale le città europee sono davvero interessanti per me. Ho sempre detto chedie accettare una nuova sfida. Mi sento molto bene: sono in una forma incredibile e negli ultimi mesi ho aiutato la squadra». Leggi su Calcionews24.com