Bassetti: “Parole Crisanti gravissime, pensate se le avessimo dette io o Zangrillo…” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Le affermazioni del professor Crisanti sul vaccino anti-Covid sono gravissime. Insinuare dubbi sulla scientificità dei vaccini è anacronistico e fuorviante per la gente”. Lo scrive l’infettivologo Matteo Bassetti su facebook, dove si chiede ‘Se avessimo detto una cosa del genere io o il collega Alberto Zangrillo che cosa sarebbe successo?”. “Credo che la comunità scientifica tutta insieme dovrebbe prendere le distanze – aggiunge Bassetti – da ciò che è stato detto. Questo è il suo pensiero e si deve assumere tutte le responsabilità in un momento del genere dove il Paese ha bisogno di essere unito”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Le affermazioni del professorsul vaccino anti-Covid sono. Insinuare dubbi sulla scientificità dei vaccini è anacronistico e fuorviante per la gente”. Lo scrive l’infettivologo Matteosu facebook, dove si chiede ‘Sedetto una cosa del genere io o il collega Alberto Zangrillo che cosa sarebbe successo?”. “Credo che la comunità scientifica tutta insieme dovrebbe prendere le distanze – aggiunge– da ciò che è stato detto. Questo è il suo pensiero e si deve assumere tutte le responsabilità in un momento del genere dove il Paese ha bisogno di essere unito”. SportFace.

