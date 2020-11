Bassetti: “Ma quale mascherina, fare l’amore fa bene, soprattutto adesso” (Video) (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Fate l’amore, non fate i catastrofisti. È questo in sostanza il messaggio lanciato da Matteo Bassetti. Il noto infettivologo è infatti tornato sulla questione del sesso con la mascherina. L’idea balzana era venuta a Theresa Tam, capo della Sanità canadese. Un’idea che Bassetti commentò così alla Zanzara su Radio24: «Dentro una coppia è giusto continuare a fare sesso», aveva spiegato. «Siamo arrivati all’assurdo che il governo del Canada abbia detto che per fare sesso c’è bisogno della mascherina e non ha mai nominato il profilattico. Ma oggi una sconosciuta non la bacerei, eviterei di farlo. I rapporti sessuali andrebbero fatti all’interno della coppia stabile, le cose casuali sarebbe meglio evitarle». Bassetti contro il sesso con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Fate, non fate i catastrofisti. È questo in sostanza il messaggio lanciato da Matteo. Il noto infettivologo è infatti tornato sulla questione del sesso con la. L’idea balzana era venuta a Theresa Tam, capo della Sanità canadese. Un’idea checommentò così alla Zanzara su Radio24: «Dentro una coppia è giusto continuare asesso», aveva spiegato. «Siamo arrivati all’assurdo che il governo del Canada abbia detto che persesso c’è bisogno dellae non ha mai nominato il profilattico. Ma oggi una sconosciuta non la bacerei, eviterei di farlo. I rapporti sessuali andrebbero fatti all’interno della coppia stabile, le cose casuali sarebbe meglio evitarle».contro il sesso con ...

