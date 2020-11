Basket femminile | Kim Mestdagh si unisce al Famila Schio

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo l’addio di Natasha Cloud, che ha privato ildi una delle grandi stelle con vista sull’Eurolega, la società presieduta da Marcello Cestaro ha provveduto ad andare rapidamente sul mercato. La risposta alle esigenze di coach Pierre Vincent giunge dal Belgio: Kim. Guardia della Nazionale belga in pianta stabile, oltre che facente parte di un’intera famiglia in cui si respira solo(il padre Philip è l’allenatore delle Cats, e anche la sorella Hanne è nazionale fissa), Kimsi è liberata dal Flammes Carolo per poter arrivare a. Si tratta di uno dei punti di contatto con Giorgia Sottana: la scorsa stagione erano entrambe proprio nel club che fa base a Charleville-Mézières. In precedenza l’esperienza NCAA a Colorado State, prima di viaggiare tra ...