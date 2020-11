Basket, Eurolega 2020/2021: risultati e classifica della regular season (Di venerdì 20 novembre 2020) risultati e classifica della regular season di Eurolega 2020/2021. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzione della scorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata. classifica 1. Barcellona 14 (7V 1P) 2. Bayern Monaco 14 (7V 3P) 3. CSKA Mosca 14 (7V 3P) 4. Olympiacos 10 (5V 3P) 5. Valencia Basket 10 (5V 3P) 6. Real Madrid 8 (4V 4P) 7. Zalgiris Kaunas 10 (5V 4P) 8. Anadolu Efes Istanbul 10 (5V 4P) ———————————————————— 9. Stella Rossa ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020)di. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzionescorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti ie laaggiornata.1. Barcellona 14 (7V 1P) 2. Bayern Monaco 14 (7V 3P) 3. CSKA Mosca 14 (7V 3P) 4. Olympiacos 10 (5V 3P) 5. Valencia10 (5V 3P) 6. Real Madrid 8 (4V 4P) 7. Zalgiris Kaunas 10 (5V 4P) 8. Anadolu Efes Istanbul 10 (5V 4P) ———————————————————— 9. Stella Rossa ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 73-64 Eurolega basket DIRETTA: i lituani tornano in partita - #Olimpia #Milano… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 62-42 Eurolega basket DIRETTA: dominio totale dei meneghini! - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 52-40 Eurolega basket DIRETTA: gran secondo quarto dei meneghini! - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 37-30 Eurolega basket DIRETTA: parziale meneghino di 11-0 a inizio secondo quar… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas Eurolega basket DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica -… -