Basket, EuroCup 2020-2021: la Virtus Bologna resta imbattuta. Vittoria contro il Lietkabelis (Di venerdì 20 novembre 2020) La Virtus Bologna conferma la sua imbattibilità in EuroCup, vincendo anche il recupero della sesta giornata contro i lituani del Lietkabelis. La squadra di Djordjevic si è imposta per 82-73 al termine di un match che si è deciso nel terzo quarto, con le V nere che hanno costruito un parziale di 28-12. Si tratta del settimo successo in campo europeo per la Virtus, che ha già staccato con anticipo il pass per la fase successiva, mentre per i lituani ora le speranze di qualificazione sono veramente ridotte. Kyle Weems è il miglior marcatore di Bologna con 14 punti ed in doppia cifra chiudono anche Amedeo Tessitori e Filippo Baldi Rossi, entrambi con 11 punti a referto. Ai lituani non sono bastati, invece, i 27 punti di uno straordinario Kyle Vinales, che ci ha aggiunto ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Laconferma la sua imbattibilità in, vincendo anche il recupero della sesta giornatai lituani del. La squadra di Djordjevic si è imposta per 82-73 al termine di un match che si è deciso nel terzo quarto, con le V nere che hanno costruito un parziale di 28-12. Si tratta del settimo successo in campo europeo per la, che ha già staccato con anticipo il pass per la fase successiva, mentre per i lituani ora le speranze di qualificazione sono veramente ridotte. Kyle Weems è il miglior marcatore dicon 14 punti ed in doppia cifra chiudono anche Amedeo Tessitori e Filippo Baldi Rossi, entrambi con 11 punti a referto. Ai lituani non sono bastati, invece, i 27 punti di uno straordinario Kyle Vinales, che ci ha aggiunto ...

