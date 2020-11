Basket, EuroCup 2020-2021: Brescia, altro ko. Podgorica vince in rimonta (Di venerdì 20 novembre 2020) Quinta sconfitta stagionale per Brescia nel recupero della sesta giornata dell’EuroCup 2020-2021 e il ko con il Podgorica di fatto elimina i lombardi dalla manifestazione continentale a due giornate dal termine. Parte bene Brescia, che aggredisce il Podgorica nei primi due minuti, impedisce agli ospiti di trovare canestri facili e va subito sul 6-0. Una tripla di Sehovic sblocca i montenegrini, ma subito Burns risponde dalla distanza. Fa, dunque, da lepre la squadra di casa, che tocca anche il +7, ma nel finale di tempo il Podgorica accorcia le distanze fino al -1 e si va al primo riposo con i padroni di casa avanti 21-17. L’elastico continua anche a inizio secondo quarto, con la squadra di vincenzo Esposito che si mantiene avanti, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Quinta sconfitta stagionale pernel recupero della sesta giornata dell’e il ko con ildi fatto elimina i lombardi dalla manifestazione continentale a due giornate dal termine. Parte bene, che aggredisce ilnei primi due minuti, impedisce agli ospiti di trovare canestri facili e va subito sul 6-0. Una tripla di Sehovic sblocca i montenegrini, ma subito Burns risponde dalla distanza. Fa, dunque, da lepre la squadra di casa, che tocca anche il +7, ma nel finale di tempo ilaccorcia le distanze fino al -1 e si va al primo riposo con i padroni di casa avanti 21-17. L’elastico continua anche a inizio secondo quarto, con la squadra dinzo Esposito che si mantiene avanti, con ...

