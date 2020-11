Barcellona | i convocati di Koeman | ritorna Coutinho

(Di venerdì 20 novembre 2020) In vista della gara di domani contro l’Atletico Madrid, il tecnico dei blaugrana ha diramato la lista deidel. Rientradopo l’infortunio al classico, è indisponibile invece Busquest dopo l’infortunio con la Nazionale. Out anche Umtiti e Matheus Fernandes che resta a casa per scelta tecnica. CONVOCATORIA#AtletiBarça Sábado, 21 de noviembre pic.twitter.com/o9OKlGi86S — FC Barcelona (@FCBarcelona es) November 20, 2020 Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

junews24com : Coutinho recuperato: torna tra i convocati di Atletico Madrid-Barcellona - -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona convocati

TUTTO mercato WEB

Le parole di Pep Guardiola, in conferenza stampa, sul futuro di Lionel Messi, in rotta col Barcellona da questa estate.Il Barcellona recupera Philippe Coutinho per la gara di domani in programma contro l’Atletico Madrid. Di conseguenza, il brasiliano affronterà anche la Juventus nella gara di Champions League. Come ri ...