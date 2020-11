Bankitalia | evitati 600mila licenziamenti | ora investiamo su formazione e competenze

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 20 novembre 2020) Da quando è scoppiata la pandemia, l’impegno del Governo – e mio personale come Ministro del Lavoro – è stato quello di tutelare il più possibile l’occupazione. Oggidice che, grazie alle misure che abbiamo messo in campo, sono stati. Con i decreti varati in questi mesi abbiamo garantito a lavoratori e imprese 42 settimane di Cassa integrazione Covid – altre 12 gratuite sono previste nella legge di Bilancio – e interventi di sostegno alla liquidità delle aziende. A ciò abbiamo unito una misura, voluta da me, come il blocco dei. Una misura che nella sua eccezionalità ci ha permesso però di governare e non subire gli effetti economici e sociali della crisi causata dal Coronavirus. Sappiamo che davanti a noi resta un grande lavoro da fare. Per questo ...