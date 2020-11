“Bambina mia”, la meravigliosa poesia di Mariangela Gualtieri da leggere oggi 20 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia, con cui si ricorda l’adozione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1989, in Italia ratificata nel 1991. Una ricorrenza che quest’anno ha un significato «ancora più importante e particolare», come dichiarata l’Unicef, a causa del difficile momento storico che i più giovani sono chiamati a vivere. Per l’occasione “Libreriamo” ha pubblicato una poesia meravigliosa di Mariangela Gualtieri, tra le voci più belle della letteratura contemporanea italiana. Si tratta della preghiera di una madre alla propria bambina: l’invito a non avere paura, a non lasciarsi sopraffare dagli eventi. leggi anche l’articolo —> “Harry Potter e la pietra filosofale”, il mistero della strana ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Il 20si celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia, con cui si ricorda l’adozione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1989, in Italia ratificata nel 1991. Una ricorrenza che quest’anno ha un significato «ancora più importante e particolare», come dichiarata l’Unicef, a causa del difficile momento storico che i più giovani sono chiamati a vivere. Per l’occasione “Libreriamo” ha pubblicato unadi, tra le voci più belle della letteratura contemporanea italiana. Si tratta della preghiera di una madre alla propria bambina: l’invito a non avere paura, a non lasciarsi sopraffare dagli eventi. leggi anche l’articolo —> “Harry Potter e la pietra filosofale”, il mistero della strana ...

