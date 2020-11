Bambin Gesù primo ospedale italiano per trapianti pediatrici (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – Nei primi sei mesi del 2020 (gennaio-giugno) sono stati 60 i Bambini e i ragazzi che hanno ricevuto un trapianto secondo i dati diffusi dal Centro Nazionale trapianti (CNT). Gli organi maggiormente trapiantati sono stati il rene (42%) e il fegato (38%), mentre meno frequente il trapianto di cuore (17%) e polmoni (3%). L’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma con 16 trapianti si pone al vertice della classifica e insieme al Papa Giovanni XIII di Bergamo (14 trapianti), realizzano la meta’ degli interventi (30 su 60) in ambito pediatrico. Entrando nello specifico in tutto il 2020 l’ospedale pediatrico capitolino ha eseguito 60 trapianti di organi solidi: 29 di fegato, 22 di rene, 7 di cuore, uno di polmoni e uno combinato cuore-polmoni. Cosi’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – Nei primi sei mesi del 2020 (gennaio-giugno) sono stati 60 ii e i ragazzi che hanno ricevuto un trapianto secondo i dati diffusi dal Centro Nazionale(CNT). Gli organi maggiormente trapiantati sono stati il rene (42%) e il fegato (38%), mentre meno frequente il trapianto di cuore (17%) e polmoni (3%). L’Pediatricoo Gesu’ di Roma con 16si pone al vertice della classifica e insieme al Papa Giovanni XIII di Bergamo (14), realizzano la meta’ degli interventi (30 su 60) in ambito pediatrico. Entrando nello specifico in tutto il 2020 l’pediatrico capitolino ha eseguito 60di organi solidi: 29 di fegato, 22 di rene, 7 di cuore, uno di polmoni e uno combinato cuore-polmoni. Cosi’ ...

