«Ballando con le stelle» | Maykel Fonts positivo al Covid-19 Alessandra Mussolini si tira indietro

(Di venerdì 20 novembre 2020) «Molto probabilmente, non farò questa finale». Alessandra Mussolini, tra i concorrenti favoriti di Ballando con le stelle, lo ha detto via Instagram, spiegando come la positività al Coronavirus del proprio maestro, Maykel Fonts, le abbia tolto ogni voglia di vincere la gara. «Maykel, purtroppo, ha questa sospetta positività al virus e non potrà essere con me alla finale. Con tutta probabilità, non ci sarò neanch’io. Sto facendo tamponi e sono sempre negativa, però il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto, perché ci siamo sempre divertiti, io mi sono sempre buttata», ha spiegato la Mussolini, il cui video social è arrivato poche ore dopo la rivelazione di Milly Carlucci.