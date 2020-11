Bakayoko: allarme rientrato, contro il Milan ci sarà (Di venerdì 20 novembre 2020) Nessun problema per Tièmouè Bakayoko, alla prese in settimana con una fastidiosa influenza. Il doppio tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 20 novembre 2020) Nessun problema per Tièmouè, alla prese in settimana con una fastidiosa influenza. Il doppio tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

