Baby vip a spasso | chi ha la carrozzina più bella?

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Robusta, pratica, versatile, ma anche dal design accattivante e ricercato. Sono queste le caratteristiche che chiedono i vip quando scelgono laper i loro bebè. Orgogliosi di condividere con i follower un momento di serenità insieme ai loro cuccioli, sui social fioccano gli scatti dei genitori famosi durante le passeggiate all’aria aperta, sempre con i passeggini bene in mostra. E in un anno ricco di cicogne come è stato il 2020, non mancano gli spunti su cui puntare l’attenzione. Carrozzine fashion? Colori scuri Dimenticati i classici rosa e celeste, ad andare per la maggiore è ladai colori neutri e scuri, qualunque sia il sesso del bebè. Ad esempio Michela Persico ne ha voluta una Inglesina color verde sequoia per le passeggiate con Tommaso, il suo primogenito avuto da Daniele Rugani. Alice Campello ne ha scelta una total black ...