“Babbo Natale” Ibrahimovic: regala PlayStation 5 a tutti i compagni al Milan (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca poco più di un mese a Natale, ma il clima in casa Milan è già di festa e... regali. Chiedere a Zlatan Ibrahimovic che si è improvvisata "Babbo Natale". In che modo? regalando delle nuovissime PlayStation 5 ad alcuni, o forse tutti, i compagni di squadra in rossonero.Babbo Natale Ibrahimoviccaption id="attachment 1025073" align="alignnone" width="738" Milan Zlatan Ibrahimovic, (Getty Images)/captionIn occasione dell'uscita ufficiale della PlayStation 5 in Italia, l'attaccante svedese ha regalato la console, tra le altre cose praticamente introvabile, a tutti i compagni di squadra i quali non hanno perso tempo e hanno pubblicato le immagini del gradito regalo sulle ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca poco più di un mese a Natale, ma il clima in casaè già di festa e... regali. Chiedere a Zlatanche si è improvvisata "Babbo Natale". In che modo?ndo delle nuovissime5 ad alcuni, o forse, idi squadra in rossonero.Babbo Natalecaption id="attachment 1025073" align="alignnone" width="738"Zlatan, (Getty Images)/captionIn occasione dell'uscita ufficiale della5 in Italia, l'attaccante svedese hato la console, tra le altre cose praticamente introvabile, adi squadra i quali non hanno perso tempo e hanno pubblicato le immagini del gradito regalo sulle ...

