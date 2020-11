Avellino | un nuovo caso di positività al Covid-19

(Di venerdì 20 novembre 2020) Altra tegola a metà per l’. A seguito dell’ultimo ciclo di tamponi effettuato è emerso un altro elemento positivo al-19. Di seguito la nota della società: “L’Us1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti-19, nella giornata di mercoledì 18 novembre il gruppo squadra è stato sottoposto al trentacinquesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi”. SportFace.

Serie C, altra tegola per l'Avellino: un tesserato è risultato positivo dopo il trentacinquesimo ciclo di tamponi