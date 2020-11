Auto contro trattore: morti Steven e Angelica, avevano 18 e 17 anni. Lei era incinta (Di venerdì 20 novembre 2020) Tragedia, questa sera, sulla strade della . Due ragazzi, lui appena maggiorenne, lei un anno più piccola, incinta di qualche mese hanno perso la vita a bordo della Mercedes guidata da lui, , 18 anni, ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Tragedia, questa sera, sulla strade della . Due ragazzi, lui appena maggiorenne, lei un anno più piccola,di qualche mese hanno perso la vita a bordo della Mercedes guidata da lui, , 18, ...

VILLASOR. Grave incidente stradale questa sera intorno alle 18,30 sulla Statale 196, non lontano da Villasor, di fronte alla centrale elettrica, al chilometro 9,500. A scontrarsi una Mercedes Classe A ...

Un incidente clamoroso è accaduto nel sud della Sardegna, incidente in cui un’auto marcata Mercedes si è schiantata contro il rimorchio di un trattore senza motivo apparente: due le vittime, ...

