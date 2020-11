Attenzione Leone! Guarda tutto quello che Novembre ha in serbo per te (Di venerdì 20 novembre 2020) Purtroppo per le persone del segno del Leone, il mese di Novembre non si sta rivelando uno dei migliori dell’anno. Infatti le loro energie sono consumate in ciascuna delle molte attività svolte dalle persone di questo segno e anche se siete famosi per essere dotati di un’energia quasi inesauribile, anche voi avete dei limiti. Sembra che gli impegni non finiscano mai e avete delle serie difficoltà a portare avanti progetti e desideri. La prima metà del mese vi ha visto immersi nel lavoro, a causa di alcune scadenze vicine, che vi hanno imposto dei ritmi molto serrati e questo ha portato stress e incomprensioni anche nella vita privata. Quel che rimane di Novembre si rivela ancora piena di difficoltà e specialmente nell’ambito professionale dovrete continuare a spremere ogni singola goccia del vostro sudore, perché gli stress nell’aria, visto il duro ... Leggi su virali.video (Di venerdì 20 novembre 2020) Purtroppo per le persone del segno del Leone, il mese dinon si sta rivelando uno dei migliori dell’anno. Infatti le loro energie sono consumate in ciascuna delle molte attività svolte dalle persone di questo segno e anche se siete famosi per essere dotati di un’energia quasi inesauribile, anche voi avete dei limiti. Sembra che gli impegni non finiscano mai e avete delle serie difficoltà a portare avanti progetti e desideri. La prima metà del mese vi ha visto immersi nel lavoro, a causa di alcune scadenze vicine, che vi hanno imposto dei ritmi molto serrati e questo ha portato stress e incomprensioni anche nella vita privata. Quel che rimane disi rivela ancora piena di difficoltà e specialmente nell’ambito professionale dovrete continuare a spremere ogni singola goccia del vostro sudore, perché gli stress nell’aria, visto il duro ...

