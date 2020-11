ATP Finals: lo spareggio Djokovic-Zverev vale la semifinale contro Thiem (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Nitto ATP Finals sono giunte all’ultimo atto, almeno per quanto riguarda la fase a gironi. Dopo aver archiviato il gruppo “Londra 2020“, che vede Thiem e Nadal qualificarsi per la fase finale, le partite odierne chiuderanno i giochi. Alle 15 italiane il match principe della giornata, Djokovic–Zverev per un posto in semifinale. In serata, alle ore 21, Scwhartzman cerca la prima vittoria alle Finals contro Medvedev. Djokovic-Zverev: una partita da dentro o fuori Pochi calcoli nel match delle 15: chi vince passa, chi perde va a casa. Con questo pensiero Djokovic e Zverev si accingono ad affrontare l’ultimo e decisivo match del gruppo “Tokyo 1970“, che ci dirà chi tra i due affronterà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Nitto ATPsono giunte all’ultimo atto, almeno per quanto riguarda la fase a gironi. Dopo aver archiviato il gruppo “Londra 2020“, che vedee Nadal qualificarsi per la fase finale, le partite odierne chiuderanno i giochi. Alle 15 italiane il match principe della giornata,per un posto in. In serata, alle ore 21, Scwhartzman cerca la prima vittoria alleMedvedev.: una partita da dentro o fuori Pochi calcoli nel match delle 15: chi vince passa, chi perde va a casa. Con questo pensierosi accingono ad affrontare l’ultimo e decisivo match del gruppo “Tokyo 1970“, che ci dirà chi tra i due affronterà ...

