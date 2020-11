ATP Finals 2020: Djokovic-Zverev, sfida da dentro o fuori nel girone “Tokyo 1970”. Medvedev già sicuro del primo posto (Di venerdì 20 novembre 2020) Signore e signori sta per calare il sipario sulla fase a gironi delle ATP Finals 2020. Alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) quest’oggi si definirà il quadro dei semifinalisti del Master e dopo i verdetti emessi dal girone “London 2020” premiante l’austriaco Dominic Thiem e lo spagnolo Rafael Nadal, sarà la volta del gruppo “Tokyo 1970”. In realtà, alcune indicazioni già sono arrivate nei precedenti incontri. Il russo Daniil Medvedev, n.4 del mondo, è sicuro della qualificazione e del primo posto nel raggruppamento forte di due vittorie e di un quoziente set favorevole. Il russo, dopo aver sconfitto nell’ordine Alexander Zverev e il n.1 del ranking Novak Djokovic, affronterà ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Signore e signori sta per calare il sipario sulla fase a gironi delle ATP. Alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) quest’oggi si definirà il quadro dei semifinalisti del Master e dopo i verdetti emessi dal“London” premiante l’austriaco Dominic Thiem e lo spagnolo Rafael Nadal, sarà la volta del gruppo. In realtà, alcune indicazioni già sono arrivate nei precedenti incontri. Il russo Daniil, n.4 del mondo, èdella qualificazione e delnel raggruppamento forte di due vittorie e di un quoziente set favorevole. Il russo, dopo aver sconfitto nell’ordine Alexandere il n.1 del ranking Novak, affronterà ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - zazoomblog : Atp Finals 2020: tabellone e accoppiamenti semifinali - #Finals #2020: #tabellone - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Tennis, Atp Finals: Nadal in semifinale, sfiderà Medvedev [aggiornamento delle 00:00] - infoitsport : ATP Finals 2020: Rafael Nadal elimina Stefanos Tsitsipas ed è in semifinale - infoitsport : Tennis, Atp Finals: Nadal in semifinale, sfiderà Medvedev -