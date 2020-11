Atletico Madrid-Barcellona | Simeone | “Le assenze possono capitare anche a noi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Diego “El Cholo”parla in conferenza nel pre-partita die rimarca le grandinelle sue fila a causa del Covid: “Non spetta a me commentare i protocolli, che sono quelli che ci facilitano le cose”. Poi sull’indisponibilità di due grandi protagonisti come Suarez e Torreira: “Circa i due positivi, facciamo parte della società e poteva succedere a chiunque. Giocheremo con altri giocatori, nel frattempo aspetteremo il recupero di Luis e Lucas. In questo momento storico sono cose che succedono e sono successe a noi“. Oltre ai due fuoriclasse, i colchoneros dovranno fare a menodi Hector Herrera e di Manu Sz. SportFace.