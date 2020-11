Atletico Madrid-Barcellona | il ricordo di Caminero | “Blaugrana squadra top Ricordo ancora quella rimonta dopo lo 0-3 all’intervallo”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 20 novembre 2020) Josè Luissi proietta alla sfida tra.L'ex centrocampista spagnolo nel corso della propria carriera da calciatore ha vestito per cinque stagioni la maglia dei Colchoneros. L'attuale dirigente sportivo in Italia lo ricordiamo per la rete che mise a segno nei Mondiali del '94 quando pareggiò momentaneamente la rete di Dino Baggio prima che Roberto Baggio segnasse il definitivo 2-1. Lo stessoha ricordato la sfida trae Barça della stagione 1993/94 quando i biancorossi ribaltarono dallo 0-3 (tripletta di Romario) e vinsero addirittura per 4-3. Le dichiarazioni dell'ex calciatore iberico nel corso dell'intervista rilasciata al Mundo Deportivo."Giocare contro una delle migliori squadre del mondo è una sfida. Poi, con il sistema di gioco ...