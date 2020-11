Atlantia | concluso piano di azionariato diffuso per i dipendendi | 10 840 le adesioni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Si èil periodo di offerta deldirivolto ai dipendenti delle società italiane del Gruppo. Come si legge in una nota diffusa dal Gruppo, ilha ricevuto un rilevante riscontro: 10.840 dipendenti hanno infatti aderito all’iniziativa della Società. “Grazie a questo risultato, da oggi questo elevato numero di colleghi – rappresentativi delle tante e diversificate professionalità presenti nelle società italiane del Gruppo – sono diventati a tutti gli effetti azionisti di una società quotata internazionale che opera in 24 Paesi nel mondo”, prosegue il comunicato. Ilprevede l’assegnazione gratuita a ciascun dipendente di 75 azioni diche, agli attuali prezzi di Borsa, corrispondono a un controvalore di ...