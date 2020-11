Atalanta, i convocati di Gasperini per lo Spezia (Di venerdì 20 novembre 2020) In vista della gara di domani contro lo Spezia, il tecnico Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Queste le scelte dell’Atalanta che dovrà fare a meno di Caldara, Muriel, Djimsiti, Mojica e Malinovskyi: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Piccini, Depaoli, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, Pessina, De Roon, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata. Questi i 21 nerazzurri convocati per #SpeziaAtalanta! Our travelling squad for tomorrow's game!#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/qsRRHPrFHX — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) November 20, 2020 Foto: twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) In vista della gara di domani contro lo, il tecnicoha diramato la lista dei. Queste le scelte dell’che dovrà fare a meno di Caldara, Muriel, Djimsiti, Mojica e Malinovskyi: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Piccini, Depaoli, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, Pessina, De Roon, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata. Questi i 21 nerazzurriper #! Our travelling squad for tomorrow's game!#SerieATIM #GoGo pic.twitter.com/qsRRHPrFHX —B.C. (@BC) November 20, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Atalanta, a tutto Gasp: 'Caldara e Malinovsky sono out, si ragiona di partita in partita!': Atalanta, a tutto Gasp:… - GruppoEsperti : #Atalanta, #Gasperini alla vigilia di #SpeziaAtalanta: non convocati #Muriel e #Hateboer #Fantacalcio - CampoFattore : #Atalanta, Muriel out dai convocati per lo Spezia a sorpresa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Muriel, Hateboer e Djimsiti esclusi dalla lista dei convocati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Muriel, Hateboer e Djimsiti esclusi dalla lista dei convocati -