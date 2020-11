Atalanta, Gasperini: "Niente più turn over, è come un nuovo campionato" (Di venerdì 20 novembre 2020) BERGAMO - " Il turnover non c'è più , perché si gioca ogni gara al meglio delle nostre possibilità. L'avevamo utilizzato dopo la prima sosta per le nazionali per cercare di conoscere i tanti giocatori ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) BERGAMO - " Ilnon c'è più , perché si gioca ogni gara al meglio delle nostre possibilità. L'avevamo utilizzato dopo la prima sosta per le nazionali per cercare di conoscere i tanti giocatori ...

