Arteta su Guardiola | «Al Manchester City è davvero felice»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Mikelha commentato il rinnovo per altri due anni con ildi PepMikel, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa ha parlato anche di Pepe del suo rinnovo di contratto con ilper altri due anni. «Sonoper lui. Non è mai rimasto tanto a lungo in un club. E il fatto che abbia rinnovato vuol dire che è. Si sente valorizzato, ha creato la giusta chimica con l’ambiente. Conoscendolo dico che vorrà sempre vincere ogni competizione, ogni anno. Certamente l’Europa è l’obiettivo principale ed è sulla giusta strada». Leggi su Calcionews24.com