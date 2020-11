Arteta: “Guardiola al City è davvero felice, si sente valorizzato” (Di venerdì 20 novembre 2020) Mikel Arteta ha parlato, tra le altre cose, di Pep Guardiola. Così il tecnico dell’Arsenal sul suo collega che ha da poco rinnovato con il Manchester City: “Sono felice per lui, Pep non è mai rimasto così a lungo in club. Visto che ha rinnovato, vuol dire che è felice e si trova bene. Ha creato la giusta chimica con l’ambiente, conoscendolo dico che vorrà sempre vincere ogni competizione. Si sente valorizzato. Europa? Quello è il suo obiettivo, è sulla strada giusta.” Foto: twitter uff Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Mikelha parlato, tra le altre cose, di Pep Guardiola. Così il tecnico dell’Arsenal sul suo collega che ha da poco rinnovato con il Manchester: “Sonoper lui, Pep non è mai rimasto così a lungo in club. Visto che ha rinnovato, vuol dire che èe si trova bene. Ha creato la giusta chimica con l’ambiente, conoscendolo dico che vorrà sempre vincere ogni competizione. Sivalorizzato. Europa? Quello è il suo obiettivo, è sulla strada giusta.” Foto: twitter uff Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

