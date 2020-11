Arrivato in Italia il Realme Watch S, tutto compreso a meno di 100 euro (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono passati alcuni giorni dal lancio ufficiale del Realme Watch S (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo), ed ecco arrivare il particolare smartWatch in Italia, che ricordiamo essere dotato di un piacevole schermo di forma circolare di tipo LCD da 1.3 pollici e risoluzione pari a 360 x 360 pixel. Non mancano a bordo il frequenzimetro per il rilevamento del battito cardiaco, un sensore per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. La batteria del Realme Watch S vanta una capacità di 390mAh (per un’autonomia dichiarata di 15 giorni con un solo ciclo di ricarica). Lo smartWatch è in grado di tenere traccia di 16 modalità sportive diverse, tra cui il ciclismo, la corsa, la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono passati alcuni giorni dal lancio ufficiale delS (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo), ed ecco arrivare il particolare smartin, che ricordiamo essere dotato di un piacevole schermo di forma circolare di tipo LCD da 1.3 pollici e risoluzione pari a 360 x 360 pixel. Non mancano a bordo il frequenzimetro per il rilevamento del battito cardiaco, un sensore per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. La batteria delS vanta una capacità di 390mAh (per un’autonomia dichiarata di 15 giorni con un solo ciclo di ricarica). Lo smartè in grado di tenere traccia di 16 modalità sportive diverse, tra cui il ciclismo, la corsa, la ...

quintinoimbrogn : @fattoquotidiano Agrigento, il killer del giudice Livatino tra i beneficiari del reddito di cittadinanza! In tutta… - GiampaoloF : @RaiStudio24 @RaiNews @MSF_ITALIA > prima che il vaccino Covid sia immesso sul mercato si dovrà garantire che non a… - Matteo9014 : Commento atroce, disumano, nonché classista @Agenzia_Italia @Vergorigo @cmqmartina Vergo (4)[...] Uscendo sostiene… - infoitsalute : Quando Conte prometteva che il vaccino anti-Covid sarebbe arrivato in Italia a inizio dicembre - AleksLepri : RT @TerreImpervie: Se volete ridere c'è l'intervista a ZeroCalcare che descrive il suo ultimo lavoro come graffiante satira e descrizione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivato Italia Quando Conte prometteva che il vaccino anti-Covid sarebbe arrivato in Italia a inizio dicembre Fanpage.it Davide Casaleggio e il Movimento Cinque Stelle continuano a litigare su tutto

Nuovo scontro intorno ad un progetto della piattaforma Rousseau che sarà presentato lunedì, per trovare nuove risorse. I vertici del Movimento: ...

Previsioni meteo: sabato di maltempo. Arriva il ciclone gelido

Sabato 21 novembre sarà una giornata simil invernale al Centro-Nord (prime gelate in pianura), mentre cadrà ancora molta pioggia al Sud, con il rischio di possibili nubifragi ...

Nuovo scontro intorno ad un progetto della piattaforma Rousseau che sarà presentato lunedì, per trovare nuove risorse. I vertici del Movimento: ...Sabato 21 novembre sarà una giornata simil invernale al Centro-Nord (prime gelate in pianura), mentre cadrà ancora molta pioggia al Sud, con il rischio di possibili nubifragi ...