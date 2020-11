Arriva il nuovo Dpcm Natale (Di sabato 21 novembre 2020) Gabriella Lax - Il Governo pensa ad un provvedimento: restrizioni fino al 14 dicembre che potrebbero essere allentate a ridosso delle feste. Leggi su studiocataldi (Di sabato 21 novembre 2020) Gabriella Lax - Il Governo pensa ad un provvedimento: restrizioni fino al 14 dicembre che potrebbero essere allentate a ridosso delle feste.

DiMarzio : Tiago Pinto sarà il nuovo direttore sportivo della @OfficialASRoma: arriva dal @SLBenfica @SkySport - team_world : SHAWN MENDES e JUSTIN BIEBER hanno annunciato la loro prima collaborazione: venerdì arriva #Monster, il nuovo singo… - ilarieggiare : RT @sarabanda_: Iniziano a mettere le luminarie: il Natale arriva. Quale Natale? Spero in un Natale composto, meno dedito ai festeggiamenti… - DonnaGlamour : Magazzini Musicali: su Rai 2 arriva il nuovo Top of the Pops - CirianiCarlo : RT @sarabanda_: Iniziano a mettere le luminarie: il Natale arriva. Quale Natale? Spero in un Natale composto, meno dedito ai festeggiamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuovo Arriva il Decreto Ristori Ter con aiuti per partite IVA e imprese nelle zone rosse e arancioni EDGE9 Ispettori Oms in Cina per indagare sull’origine del Covid-19: “Capire dove potrebbe riemergere”

La Cina ha accettato l'arrivo degli ispettori Oms Ad annunciare la nuova spedizione in Cina è stata la stessa Organizzazione mondiale della Sanità spiegando di aver ricevuto lunedì rassicurazioni da ...

LUMINARIE SOCIALI – Insieme ma distanti, arriva in Molise “Illuminaevinci”

ILLUMINAeVINCI - Luci natalizie come simbolo di rinascita ma anche di speranza e fiducia nel futuro e nel nuovo anno. E’ stato ...

La Cina ha accettato l'arrivo degli ispettori Oms Ad annunciare la nuova spedizione in Cina è stata la stessa Organizzazione mondiale della Sanità spiegando di aver ricevuto lunedì rassicurazioni da ...ILLUMINAeVINCI - Luci natalizie come simbolo di rinascita ma anche di speranza e fiducia nel futuro e nel nuovo anno. E’ stato ...