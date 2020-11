Argentina, la First Lady Fabiola Yanez fa causa a Google: il motivo (Di venerdì 20 novembre 2020) è da ricercare su alcune frasi comparse online dal 12 novembre, anche su Wikipedia La First Lady Argentina, Fabiola Yanez, ha deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti di Google per informazioni offensive diffuse sul proprio conto. La causa, portata avanti dall’avvocato Luis L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) è da ricercare su alcune frasi comparse online dal 12 novembre, anche su Wikipedia La, ha deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti diper informazioni offensive diffuse sul proprio conto. La, portata avanti dall’avvocato Luis L'articolo proviene da Inews.it.

La first lady argentina Fabiola Yañez (foto), 39 anni, ha formalizzato una causa contro Google sollecitando una perizia informatica urgente sulla pubblicazione il 12 novembre di frasi offensive nei su ...

