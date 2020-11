Arcuri | “Stiamo disegnando il piano vaccini”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Domenico, nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio ha detto che “Il ritmo di crescita del contagio va decelerando. Nelle ultime quattro settimane si è affievolito e negli ultimi sette giorni si è lievemente ridotto, del 4%“. Tuttavia, per il Commissario “La forza del virus è ancora molto rilevante, in realtà grazie alle misure questa forza si sta riducendo. Il 22 ottobre il numero dei contagiati era dell’82% superiore rispetto alla settimana prima, il 29 ottobre del 66%, il 5 novembre al 28%, il 12 novembre al 10%, oggi rispetto a sette giorni fa si è ridotto del 4%”. Ma ha rassicurato sui posti letto “Sono 10.025 i posti letto attivabili potenzialmente in terapia intensiva”. Sul fronte vacciniun, il primo disponibile sarà quello di Pfizer, all’Italia arriveranno 3,4 ...