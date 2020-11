Arcuri si nasconde persino con le Iene. Ha paura di dire la verità? (Di venerdì 20 novembre 2020) Dove sono finiti quel miliardo e 400 milioni di euro che il commissario Domenico Arcuri diceva a disposizione per il potenziamento in vista della fase 2 della pandemia di Covid-19? Perché non si è arrivati agli 11 mila posti di terapia intensiva fissati come traguardo per la sanità? Domande che gli italiani si pongono da tempo e alle quali il commissario dei commissari, l’uomo incaricato dal governo di gestire ogni passaggio dell’emergenza sanitaria lungo lo Stivale, continua a non rispondere. Un muro di silenzio che fa rabbia, di fronte alle testimonianze di chi, medici e infermieri su tutti, lotta ogni giorno nei reparti ospedalieri contro il virus. E si chiede come mai si è arrivati impreparati a questo delicatissimo momento. A inchiodare ulteriormente Arcuri alle sue responsabilità è un servizio mandato in onda in queste ore da Le ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 20 novembre 2020) Dove sono finiti quel miliardo e 400 milioni di euro che il commissario Domenicodiceva a disposizione per il potenziamento in vista della fase 2 della pandemia di Covid-19? Perché non si è arrivati agli 11 mila posti di terapia intensiva fissati come traguardo per la sanità? Domande che gli italiani si pongono da tempo e alle quali il commissario dei commissari, l’uomo incaricato dal governo di gestire ogni passaggio dell’emergenza sanitaria lungo lo Stivale, continua a non rispondere. Un muro di silenzio che fa rabbia, di fronte alle testimonianze di chi, medici e infermieri su tutti, lotta ogni giorno nei reparti ospedalieri contro il virus. E si chiede come mai si è arrivati impreparati a questo delicatissimo momento. A inchiodare ulteriormentealle sue responsabilità è un servizio mandato in onda in queste ore da Le ...

anninavigneto : @Mysterytrains Perché Arcuri nasconde tanto bene le proprie qualità che devono essere enormi, ma non si vedono? - GcristianoD : RT @Beppeley: Cosa si nasconde dietro la mascherina di personaggi come #Arcuri, #Conte, ecc... La vergogna? - Beppeley : Cosa si nasconde dietro la mascherina di personaggi come #Arcuri, #Conte, ecc... La vergogna?… - Nonnerellorso : @Ruffino_Lorenzo @carlo_canepa @chetempochefa Il buon Gibbs la definirebbe come: -kb * [Sommatoria sui v stati (de… - SusannaAsiotti : Quale segreto nasconde #Arcuri per tenere così sotto scacco il Governo e non essere deposto dal suo incarico dopo le evidenti incapacità?

