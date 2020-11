Archiviata la denuncia di Amatrice contro Charlie Hebdo | per il tribunale di Parigi era “irricevibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lapresentata dalla città diil settimanale satiricoper le vignette pubblicate nel 2016 è stata giudicatadaldiche ha così deciso di archiviarla. Il comune laziale, il più colpito dal sisma il 24 agosto del 2016, aveva fatto causa al settimanale francese per diffamazione e offese dopo la pubblicazione di due vignette in cui si mostravano alcune vittime del terremoto insanguinate con la scritta “penne al pomodoro” e “penne gratinate”. Dopo la loro uscita, le polemiche in Italia avevano infiammato il dibattito e molte erano state le condanne anche da parte del mondo politico. Una dei due disegnatori delle vignette, Coco, aveva allora replicato con un disegno, il 2 settembre, in cui ...