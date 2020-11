Apple: multa da 113 milioni di euro negli USA per pratiche commerciali ingannevoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Ebbene sì, la questione batterygate sta per volgere al termine: come ci informa il Washington Post, infatti, Apple che ha deciso di pagare 113 milioni di dollari per risolvere definitivamente la pratica, che era stata aperta dai cittadini di ben 34 Stati USA che, tramite i loro rappresentati legali, avevano chiesto di essere risarciti per il comportamento scorretto da parte di Apple, che aveva implementato una soluzione software sui propri smartphone che attivava un rallentamento della frequenza di lavoro del processore, con conseguente decadimento prestazionale, nel caso in cui fosse rilevata la presenza di una batteria ormai usurata. I legali del colosso di Cupertino si erano appellati al fatto che il software attivava questa modalità in automatico. In questo modo l’utente rimaneva passivo ed ignaro, non venendogli in alcun modo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Ebbene sì, la questione batterygate sta per volgere al termine: come ci informa il Washington Post, infatti,che ha deciso di pagare 113di dollari per risolvere definitivamente la pratica, che era stata aperta dai cittadini di ben 34 Stati USA che, tramite i loro rappresentati legali, avevano chiesto di essere risarciti per il comportamento scorretto da parte di, che aveva implementato una soluzione software sui propri smartphone che attivava un rallentamento della frequenza di lavoro del processore, con conseguente decadimento prestazionale, nel caso in cui fosse rilevata la presenza di una batteria ormai usurata. I legali del colosso di Cupertino si erano appellati al fatto che il software attivava questa modalità in automatico. In questo modo l’utente rimaneva passivo ed ignaro, non venendogli in alcun modo ...

