Apertura scuole in Campania, segnali incoraggianti: domani la decisione definitiva (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“domani verificheremo se ci sono le condizioni di una riApertura delle scuole e capire gli effetti di questi misure”. Lo ha dichiarato Roberta Santaniello membro dell’Unità di crisi regionale intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. “I numeri sono quelli che trasmettiamo ogni giorno – ha spiegato – e la curva sembra dare qualche piccolo spiraglio, anche se sono ancora alti con oltre 3mila contagi. Un minimo di arresto c’è stato ma la presenza del virus è evidente nella nostra popolazione regionale. Resta altissima la soglia di guardia”. Sulla risposta sanitaria Santaniello sottolinea che “il piano ospedaliero sta garantendo assistenza ai pazienti Covid e non Covid. Nonostante la zona rossa c’è mobilità per chi lavora e si sta registrando un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“verificheremo se ci sono le condizioni di una ridellee capire gli effetti di questi misure”. Lo ha dichiarato Roberta Santaniello membro dell’Unità di crisi regionale intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. “I numeri sono quelli che trasmettiamo ogni giorno – ha spiegato – e la curva sembra dare qualche piccolo spiraglio, anche se sono ancora alti con oltre 3mila contagi. Un minimo di arresto c’è stato ma la presenza del virus è evidente nella nostra popolazione regionale. Resta altissima la soglia di guardia”. Sulla risposta sanitaria Santaniello sottolinea che “il piano ospedaliero sta garantendo assistenza ai pazienti Covid e non Covid. Nonostante la zona rossa c’è mobilità per chi lavora e si sta registrando un ...

Linkiesta : RT @IreneDomdec: Perché le #scuole sono ancora chiuse (e probabilmente non riapriranno). Oggi in apertura su @Linkiesta. - IreneDomdec : Perché le #scuole sono ancora chiuse (e probabilmente non riapriranno). Oggi in apertura su @Linkiesta. - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: #Buongiorno! Ecco l’apertura del #20novembre de @Linkiesta. ??? #rassegnastampa ?? L’articolo di @IreneDomdec: - R9Mancini : RT @Linkiesta: #Buongiorno! Ecco l’apertura del #20novembre de @Linkiesta. ??? #rassegnastampa ?? L’articolo di @IreneDomdec: - Belzebu6663 : @CiaoNando Già... Quindi gli ospedali avrebbero dovuto essere intasati a metà settembre.... Invece hanno cominciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura scuole Apertura scuole in Campania, segnali incoraggianti: domani la decisione definitiva anteprima24.it CASERTA – Le scuole resteranno chiuse: il consigliere Iannucci anticipa le decisioni

10:56:49 Le scuole resteranno chiuse. Dopo una serata, quella di ieri, di interlocuzioni, di confronti, di studio dei dati aggiornati posso, con un filo di soddisfazione, riscontrare un’apertura e una ...

Apertura scuole in Campania, segnali incoraggianti: domani la decisione definitiva

“Domani verificheremo se ci sono le condizioni di una riapertura delle scuole e capire gli effetti di questi misure”. Lo ha dichiarato Roberta Santaniello membro dell’Unità di crisi regionale interven ...

10:56:49 Le scuole resteranno chiuse. Dopo una serata, quella di ieri, di interlocuzioni, di confronti, di studio dei dati aggiornati posso, con un filo di soddisfazione, riscontrare un’apertura e una ...“Domani verificheremo se ci sono le condizioni di una riapertura delle scuole e capire gli effetti di questi misure”. Lo ha dichiarato Roberta Santaniello membro dell’Unità di crisi regionale interven ...